22日午後、石川県白山市の白山比竎神社の境内でクマ1頭が目撃されました。神社は境内の一部を立ち入り禁止にしているほか、警察や市が警戒に当たっています。22日午後0時15分ごろ、白山比竎神社の境内で「クマが表参道に逃げていった」と、境内にある土産店の従業員から連絡があり、神社が白山市に通報しました。神社によりますと、通報後に境内の防犯カメラなどを解析しましたが、姿は確認できなかったということです