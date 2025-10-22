地震などの災害で道路が寸断され、海上での物資輸送が必要な場合に備え、金沢港で大規模な訓練が行われました。金沢港では、石川県と金沢海上保安部、民間の通信会社など16の機関が参加し、海から物資を運ぶ訓練が行われました。記者リポート「緊張感が漂う中、連携をとりながら機材を船上に積み込んでいます。」訓練では能登地方を震源とする地震が発生し、被災者が孤立している状況を想定し、バイクや石油などの支援物資を巡視船