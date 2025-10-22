旅行で使える韓国語のフレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国旅行をもっと楽しもう。「액티비티（エッティビティ）」の意味は？「액티비티（エッティビティ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、「ア」から始まります。「액티비티（エッティビティ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみ