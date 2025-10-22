２２日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）に比べて６７銭円安・ドル高の１ドル＝１５１円８２〜８４銭で大方の取引を終えた。高市首相は２１日夜の就任記者会見で、金融政策を巡り日本銀行と政府の意思疎通の重要性を強調した。来週に予定されている金融政策決定会合で、日銀が追加利上げに踏み切りにくくなったとの受け止めが広がり、円を売ってドルを買う動きが優勢になった。対ユーロでは、４２銭円