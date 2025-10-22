ワーナー・ブラザースのロゴ＝21日、米ロサンゼルス近郊（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米メディア大手のワーナー・ブラザース・ディスカバリーは21日、全事業売却も含む組織再編を検討していると発表した。複数の企業が関心を示しているという。ネットフリックスなどの動画配信サービスの人気に押され、ケーブルテレビ事業が不振に陥っていた。これまでワーナーは2026年半ばまでに映画・動画配信事業とテレビ事業の二