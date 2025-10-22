米女子ゴルフの国・地域別対抗戦に向け、調整する山下美夢有＝韓国・高陽市（共同）【高陽共同】米女子ゴルフの国・地域別対抗戦、インターナショナル・クラウンに出場する日本の山下美夢有が22日、韓国・高陽市で記者会見し「代表に選ばれたのはすごく光栄。一生懸命、頑張りたい」と意気込んだ。23日に開幕する大会は8チームが2組に分かれて競い、1次リーグの各組上位2チームが準決勝に進出する。初優勝を目指す日本は今年の