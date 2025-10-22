俳優の渡辺大（41）が22日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。父で俳優の渡辺謙（66）の野球好きについて語った。渡辺謙は大の阪神ファンで有名。大が小学生の頃、野球のテレビゲームで親子対決したという。「もし僕が親だったら、子どもにはある程度僅差で勝つ、負けるとか。（父は）ないない、コールドゲームですよ」と、真剣勝負で息子に勝っていたことを明かした。クライマックスシリーズ（CS）や日