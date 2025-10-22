東京女子プロレスのアイアンマンヘビーメタル級王者・桐生真弥が２２日、東京・麻雀ベルバード新橋店で行われた麻雀での同級選手権に臨み、見事に防衛に成功した。世界初であろう異例の偉業達成だ。麻雀歴１７年の桐生は、１９日の地元・高崎大会後に長期政権樹立を目指し「いつか麻雀でアイアンマン王座をかけるのが夢だったんです。だから次は麻雀で防衛戦だ！」とブチ上げ。この日、即座にタイトル戦が組まれた。ただし、