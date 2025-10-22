【新華社海口10月22日】中国海南省のリー族が受け継ぐ「リー族原始的製陶技術」は2006年、第1次国家級無形文化遺産リストに登録され、リー族文化の重要な構成要素として位置付けられている。同省昌江リー族自治県保突村は22年、陶芸無形文化遺産工房を開設し、「生産、教育、研究、観光」を一体化した発展モデルの構築に着手。現在、工房では年間約5万点の黎陶（リー族の陶器）を生産し、年間販売量は約4万点に上っており、村