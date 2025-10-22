歴史的なモデルの特徴を忠実に再現ベントレーは、3つの重要なアニバーサリーを記念する特別モデル3台を発表した。【画像】ベントレーの歴史に燦然と輝く4ドア・セダン【Tシリーズ、ターボR、フライングスパーと特別仕様車を詳しく見る】全38枚今年、『Tシリーズ』が発売60周年、『ターボR』が40周年、そして『フライングスパー』は生産開始20周年を迎える。ベントレー・フライングスパー・アズールとTシリーズ