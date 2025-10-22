２２日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２４５．７８ポイント（０．９４％）安の２５７８１．７７ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７８．８８ポイント（０．８５％）安の９２２３．７８ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は２２７５億３６４０万香港ドル（約４兆４４３７億円）に縮小している（２１日は２６４６億５６９０万香港ドル）。投資家の慎重ス