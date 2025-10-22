今年度上半期の貿易統計は、アメリカ向けの輸出が1割あまり減りました。関税の影響を受け、9期ぶりの減少です。【映像】上半期貿易統計 米向け輸出は1割減少今年度上半期の貿易統計によりますと、アメリカ向けの輸出は自動車が前の年の同じ時期より2割以上減り、全体でも10.2％減少しました。関税率の引き上げで、大型の自動車を中心に影響が色濃く出た形です。輸出と輸入の差引額は3兆3222億円の黒字でしたが、黒字幅は2割