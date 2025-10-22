上野賢一郎厚生労働相は22日の就任記者会見で、物価高などで経営が悪化している医療機関を支援する方針を示した。「2025年度補正予算案に必要な施策を盛り込めるよう努める」と表明した。同時に「現役世代の保険料負担の抑制努力は継続しつつ、次期診療報酬改定など必要な対応について丁寧な議論を重ねたい」と述べた。日本医師会の松本吉郎会長は22日の記者会見で「補正予算案を一刻も早く成立させて、医療機関に届けてほしい