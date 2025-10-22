将棋の第15期リコー杯女流王座戦5番勝負の第1局は22日、東京都文京区で指され、先手の福間香奈女流王座（33）が105手で挑戦者の西山朋佳女流二冠（30）を破り、先勝した。福間女流王座は5連覇が懸かり、西山女流二冠は5期ぶりの復位を目指す。第2局は11月12日に福島県郡山市で行われる。