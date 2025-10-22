取材に応じるUNDPウクライナで地雷対策を統括するベンジャミン・ラーク氏＝21日、東京都内国連開発計画（UNDP）ウクライナでプログラムマネジャーとして地雷対策を統括するベンジャミン・ラーク氏が21日東京都内で取材に応じた。地雷の除去作業に人工知能（AI）などを活用した効率化が必要だと指摘し、民間を含めた日本の協力に期待した。国連などによると、ウクライナの国土の2割強に地雷や不発弾が埋まっている可能性がある