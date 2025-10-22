大阪・梅田の横断歩道を渡る人たち＝2023年5月都道府県職員の2025年度給与改定に関する人事委員会の勧告が22日、出そろった。共同通信の集計では、4年連続で全都道府県が月給とボーナス（期末・勤勉手当）両方の引き上げを求めた。月給の平均改定率は32都府県で3％台、15道県で2％台だった。民間企業の賃上げに対応し、人材確保につなげる。給与水準は、地元企業と格差が出ないようにするのが原則で、各知事と議会は今後、勧告