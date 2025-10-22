調整で笑顔を見せる岩井千怜＝マスターズGC女子ゴルフの延田グループ・マスターズGCレディースは23日に兵庫県のマスターズGCで開幕し、米ツアーを主戦場とする岩井明愛、千怜の姉妹や渋野日向子が出場する。22日はプロアマ戦などで調整した。昨年大会2位の岩井明は「いいイメージがあるコース。結果を求めすぎずにやりたい」。3月の日本ツアー開幕戦を制した岩井千は「まずはファンに姉妹が元気でやっているところを見せたい」