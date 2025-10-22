黒竜江省哈爾浜（ハルビン）市ではここ数日の間に何度か雪が降った。氷の都市と呼ばれる哈爾浜は今、街中のあちらこちらにうっすらと雪が積もり、普段にもまして詩情あふれるロマンチックな雰囲気に包まれている。舞い散る白い雪の中、「世界最大の氷雪テーマパーク」である哈爾浜氷雪大世界のための氷貯蔵場所の眺めはなかなか壮観だ。昨年の氷雪シーズン中、今年の2025年第27回哈爾浜氷雪大世界の会場設営のために20万立方メート