南魚沼市にある巻機山で21日、林の中で倒れているのが発見されその後、死亡した身元不明の男性は、19日に遭難し捜索活動が行われていた群馬県前橋市に住む無職の男性（69）と判明しました。死因は急性心不全でした。警察によりますと男性は18日から巻機山に向けて4人で沢登りをしていましたが、避難小屋まで到着できず、登山道で一泊していました。その後、男性が体調不良を訴え、消防に通報。一緒に沢登りしていた40代の男性も動