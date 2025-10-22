22日午後、横手市の横手城南高校近くの林でクマ2頭が目撃されました。横手市では22日午後、横手川の河川敷にとどまっていたクマに対して緊急銃猟が行われましたが、市の中心部には複数のクマがいる可能性があり、警察が警戒を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと22日午後2時ごろ、横手市根岸町の横手城南高校の校舎東側にある林にクマ2頭がいるのを横手城南高校の生徒が目撃しました。クマは1頭が体長約1メート