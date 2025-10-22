日本野球機構は22日、2025年度のフリーエージェント（FA）有資格選手名簿の公示を発表した。今季、新たに国内FA資格を取得したのは18名、海外FA資格を取得したのは12名。すでに国内FA資格を有する20名、海外FA資格を有する54名と合わせて、計104名がFA有資格選手となった。▼ 国内FA権今季取得者［18名］中川皓太（巨人）吉川尚輝（巨人）岡本和真（巨人）高梨裕稔（ヤクルト）森原康平（DeNA）神里和毅（DeNA）柳裕也（中日