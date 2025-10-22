長年にわたり地域住民の健康福祉に貢献した「優良保健師」の表彰式が岡山市北区で行われました。 【写真を見る】長年にわたり地域住民の健康福祉に貢献した「優良保健師」10人を表彰【岡山】 優良保健師表彰式は病気の予防や健康づくりなど、地域福祉向上に尽力してきた保健師の功績をたたえようと、山陽新聞社会事業団が毎年開いているものです。70回目となった今年は岡山県と広島県の保健師10人が選ばれました。 表彰式では