ソフトバンクの永井智浩編成育成本部長兼スカウト部部長が22日、東京都内のホテルで取材に応じ、23日のドラフト会議での1位指名を非公表とした。事前にドラフト1位を公表しないのは昨年に続き2年連続となった。永井部長は「決まりました。公表はせずです。一番評価した選手でいくということです」と話した。【ソフトバンクの過去10年の1位指名】2015年高橋純平2016年田中正義2017年清宮幸太郎→安田尚憲→馬場皐輔