最新のガソリン・灯油価格が発表されました。北海道内のレギュラーガソリンと灯油の配達価格は０．１円から０．２円の値上がりです。１０月２２日に発表された道内の灯油の配達価格は、１リットルあたり１２８.１円となり、前の週と比べて０.１円値上がりしました。石油情報センターによりますと、円安の影響で原油の仕入れ値が上昇したことが配達価格に反映され、わずかながら値上がりしたということです。来週は原油