フランスからワインの「ボージョレ・ヌーボー」が到着しました。２０日朝、関空に到着した飛行機から積み下ろされたのは、毎年１１月の第３木曜日に世界で一斉に解禁される「ボージョレ・ヌーボー」です。フランスのブルゴーニュ地方でその年に収穫したブドウでつくられたワインで、今年は乾燥や猛暑の影響でブドウの実は少し小ぶりなものの、味わい深いワインに仕上がっているということです。（サントリー・輸入ワイン部