京都三大祭りのひとつ「時代祭」。歴史絵巻さながらの大行列がまちを練り歩きました。「枕草子」の作者・清少納言に鎌倉時代の武将・楠木正成。平安時代から明治維新までの歴史上の人物に扮した約２０００人が京のまちを歩きます。毎年１０月２２日に行われる「時代祭」は平安遷都１１００年を記念して始まり、葵祭・祇園祭とともに京都三大祭のひとつです。行列は、京都御所を出発し平安神宮を目指しました。「京都の長い