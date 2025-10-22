福知山線の脱線事故を教訓に。ＪＲ西日本が大規模な訓練を行いました。訓練は、踏切内に車が進入し列車と接触、脱線した想定で行われました。ＪＲ西日本では、２００５年に兵庫県尼崎市で福知山線の快速電車がカーブを曲がり切れずに脱線し乗客１０６人と運転士が亡くなる事故が起きていて、教訓をいかすため年に２回、負傷者が多く発生した想定での訓練を行っています。１０月２２日の訓練では、運転士が発煙筒を焚き周囲に