日本維新の会の吉村代表は、連立を組んだ自民党との選挙区調整は「必要ない」との見解を示しました。吉村代表は１０月２２日の会見で、自民党と連立政権の協議をする際に「選挙区調整の話はしない」ことを前提としていたと話し、今後の選挙において、「選挙区調整は不要」との考えを示しました。（日本維新の会・吉村洋文代表）「（選挙区調整を）自公はしっかりとやられていたが、僕は必ずしも必要ではないと思う。将来どうな