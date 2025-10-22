元レスリング世界女王のダルビッシュ聖子（45）が22日、自身のインスタグラムを更新。夫で米・大リーグ（MLB）パドレスのダルビッシュ有投手（39）との夫婦時間をとらえた“デートショット”を披露した。【写真】「めちゃ…絵になルぅ〜」「相変わらず幸せそう」妻・聖子が公開した有とのデート風景聖子は「途中でLive終わってすみません 代わりに、今日デートしたお相手の写真を」「パパさんが子供達を学校と幼稚園に送り届け