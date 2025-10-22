京都は22日、城陽市内のサンガタウンで公開練習を行った。残り4試合で、25日には勝ち点5差で追う首位・鹿島との大一番。DF福田心之助は前節・湘南戦の反省を胸に勝ち点3奪取を誓った。湘南戦では判断が遅れてボールをロストし失点に関与。「自分でどうにかしようと思いすぎて慎重になりすぎた」。そして試合後、チョウ貴裁監督と話す中で「お前の良さはなんだ？やられて良いわけじゃない。でもスペースを空けて奪われたのであ