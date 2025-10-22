ソフトバンクは22日、きょう23日のプロ野球ドラフト会議を前に都内ホテルで最終のスカウト会議を終えた。永井智浩編成育成本部長兼スカウト部部長（50）が対応し、1位指名選手を非公表とすることを明かした。「スカウト会議は、終わりました。公表せずで。一番、評価をした選手にいきます」と話した。昨年は1位に宗山塁（明大）を挙げながらも非公表とし、交渉権獲得ならず。これで、2年連続での非公表となった。