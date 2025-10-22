ＮＴＴグループとＫＤＤＩ、ソフトバンク、楽天モバイルは２２日、大規模災害時に避難所でＷｉ―Ｆｉ（ワイファイ）などの通信手段を迅速に確保するため、作業にあたるエリアを各社で分担すると発表した。同じ避難所に複数の通信事業者が重複するのを避け、効率的に人材や設備を配置できるようにする。各社は災害で通信障害が起きた場合、電源車や通信設備を搭載した移動基地局車を派遣するなどの支援を行ってきた。しかし、個