日本維新の会の遠藤敬国対委員長共産党の塩川鉄也国対委員長は22日、与野党幹部による会談の際、自民党と連立政権を組んだ日本維新の会の遠藤敬国対委員長が政府の首相補佐官を兼務することについて「三権分立を侵しているのではないか」と疑問を呈した。遠藤氏は、法案審議などを巡り、非公式に他党との折衝に当たる国対委員長ポストは国会ではなく政党の役職だと反論。維新は閣外協力にとどまっていると強調し、理解を求めた。