10月22日（水）の大竹まことゴールデンラジオ（文化放送）は、各誌の高市早苗新総理誕生に伴って書かれた編集委員による論評を取り上げ、大竹まことがコメントした。 朝日新聞「再編含み、歴史的な分岐点高市内閣発足政治部長・松田京平」では・・・ 高市氏は9月朝日新聞のインタビューで自らを穏健保守だといい、外国人政策を排外主義ではないと主張した。政権が言葉通り外国人との共生や多様性を確保し、排外