立憲民主党・小沢一郎衆院議員が2025年10月22日、自民党・高市早苗総裁が第104代首相に指名されたことをXで祝福した。だが、「高市内閣は早晩行き詰まる可能性が高い」とも指摘した。「政治体制を根本から変えないと、国は滅びる」小沢氏は22日、「憲政史上初の女性総理の誕生は喜ばしいこと」とXで祝福。だが、「高市総理の政治思想やこれまでの言動、何でもありの今回の数合わせからすれば、高市内閣は早晩行き詰まる可能性が高