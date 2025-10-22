9月中旬、静岡･掛川市の自宅の冷凍庫で当時5歳の娘の遺体を遺棄したとして、37歳の母親が22日、警察に逮捕されました。事件が起きたのは掛川市内の住宅街でした（澤井 志帆 キャスター）「現場は、JR掛川駅から南方向へ車で約30分にあるこちらの民家です。近くに田んぼやビニールハウスもある閑静な住宅街で事件は起きました。逮捕された女は自宅の冷凍庫に5歳の女の子を遺棄したと見られています」冷凍庫の中からこの