ポンドドル、引き続き上値重い一時１．３３１５レベル＝ロンドン為替 ポンドドルは英ＣＰＩが予想を下回る伸びにとどまったことを受けて急落。その後も反発の動きは限定的。足元では安値を1.3315レベルに一段と広げている。この動きがドル全般の買い圧力に波及している面も指摘される。ユーロドルは本日の安値を1.1593レベルへ小幅に広げている。ドル円は引き続きレンジ内での推移だが、151円台後半に高止まりしてい