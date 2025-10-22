通貨オプションボラティリティードル円１週間８．４％付近、動きは落ち着く USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.415.796.726.55 1MO9.146.237.536.86 3MO9.146.447.817.21 6MO9.316.728.237.42 9MO9.396.918.507.62 1YR9.447.058.717.77 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.418.387.25 1