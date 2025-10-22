¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤¬¡¢¤Þ¤¹¤ß¤ÎÃÏ¸µ¡¦ÆàÎÉ¸©¤Ë¤¢¤ë¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ë¡¢Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¥â¥Î¡á¡È¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡É¤òÂçÄ´ºº¡ª2025Ç¯3·î¤Ë¿·¥¨¥ê¥¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶¤Ï¡¢À¾ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·¥¨¥ê¥¢¤ÎÌÜ¶Ì¤Î1¤Ä¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµéÇä¾ìÌÌÀÑ¤ÎÌµ°õÎÉÉÊ¡£Ë­ÉÙ¤ÊÉÊÂ·¤¨¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ê¥æー¥¹ÉÊÈÎÇä¤ä¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ½é¤È¤Ê¤ë¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤â