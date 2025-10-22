ボートレース津のSG「第72回ボートレースダービー」は22日、2日目が終了した。2日目7R、枠なり5コース発進の井上忠政（29＝大阪）は1マークで展開がなくバックでは後方。しかし、そこから押し上げて4着ゴールした。「6着が何回か見えたけど、回避できましたね」舟券こそ絡めなかったものの、エンジンには手応えを口にする。「体感通りにペラを叩いてみたんですよ。津で前回に優勝した時（今年1月14日の一般戦）と同じ形