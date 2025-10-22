ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』が2025年11月9日（日）夜9時より放送。また、今シーズンのスタジオ見届け人を、陣内智則と前田敦子、藤田ニコルが務めることも決定した。【映像】公認浮気をする男女12名『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公