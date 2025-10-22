最高裁判所最高裁第3小法廷（渡辺恵理子裁判長）は、東京五輪・パラリンピックを巡る汚職事件で、大会組織委員会元理事側に計約650万円を提供したとして、贈賄罪に問われた広告会社「大広」元執行役員の谷口義一被告（60）の上告を棄却する決定をした。20日付。懲役2年、執行猶予4年とした一、二審判決が確定する。一連の事件で、最高裁で有罪が確定するのは初めて。被告側は、元理事高橋治之被告（81）＝受託収賄罪で公判中＝