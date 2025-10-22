ドジャースのブレーク・スネル投手（３２）が現地時間２１日に行われたＮＢＡ開幕戦のレーカーズ−ウォリアーズ戦を観戦。妻のヘイリー夫人と仲睦まじく手を繫いで笑顔を浮かべる姿が、レーカーズの公式インスタグラムに投稿された。同２４日からはブルージェイズとのワールドシリーズが控えており、スネルは第１戦に先発予定。つかの間の休息の様子に、ＳＮＳなどでは「この男がやるのはＮＢＡ２ｋで遊ぶこと、レーカー