16年ぶりに自民党から国土交通大臣になった金子恭之大臣は、就任会見で「公明党の大臣がやってきたことを受け継ぎながら進めたい」と意気込みを語りました。【映像】金子恭之大臣 就任会見で意気込みを語る 「これまで公明党の大臣がやってこられたことをしっかりと、まだ道半ばのものもあると思いますけども、しっかり受け継ぎながら前に進めていきたいと思っております」（金子恭之新国土交通大臣）22日午前10時すぎ、金子大