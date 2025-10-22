米動画配信大手ネットフリックスが２１日に発表した２０２５年７〜９月期決算は、売上高が前年同期比１７％増の１１５億１０００万ドル（約１・７兆円）、最終利益は８％増の２５億４７００万ドルだった。売上高は四半期として過去最高となった。会員数や広告収入が増加し、作品別では「今際（いまわ）の国のアリス」などが人気を集めた。地域別の売上高は、北米が１７％増の約５１億ドル、日本を含むアジア太平洋地域が２１％