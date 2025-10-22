「ネスレ日本」は、通販サイトでのほぼ全ての商品の販売を停止したと発表しました。10月19日、アスクルがサイバー攻撃を受けたことでシステム障害が発生。通販システムに影響が生じたことを受け、ネスレ日本は21日夜、栄養補助食品など一部商品を除く、ほぼ全ての商品の通販サイトでの新規販売を停止しました。22日午後の時点で、販売再開のめどは立っていないということです。