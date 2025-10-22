元ソフトバンク監督の秋山幸二氏（63）の娘でスポーツキャスターの秋山真凜（29）が22日、インスタグラムを更新。第1子の出産を発表した。真凜は「Welcome to the world, baby girl」とコメントし、子どもの写真を投稿した。この投稿にフォロワーからは「母子共にゆっくりしてください」「女の子なんですね子育て楽しんでくださいね」「おめでとう御座いますいつまでも素敵な皆さんでいてください」と祝福のコメントが寄せられ