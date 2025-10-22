モンテディオ山形は22日、DF坂本稀吏也(22)が入籍したことを発表した。坂本は2022年に興國高から山形へ加入。過去にサガン鳥栖への期限付き移籍、ギラヴァンツ北九州への育成型期限付き移籍を経験している。クラブ公式サイトを通じ、「この度、高校時代に出会った方と入籍いたしました。どんな時も真っ直ぐで、自分がどんな状況でも真剣に向き合ってくれたことに感謝しています。これからは責任と自覚を持って、笑顔がいっぱ