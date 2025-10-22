今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、１５２円ラインを意識する展開が続きそうだ。予想レンジは１ドル＝１５１円３０～１５２円３０銭。 この日は午後に１５１円９０銭台までドル高・円安が進んだが、１５２円ラインを前に上値は抑えられた。今晩は目立った経済指標の発表は予定されていない。新政権の発足で「高市トレード」は収束しつつあるなか、やや手掛かり材料難の展開となりつつある。２