きょうの山形県内は朝から気温が上がらず、酒田市では今季一番の冷え込みとなりました。 【写真を見る】冬が徐々に...鳥海山の初冠雪確認酒田市では今季一番の冷え込みに（山形） こうした中、けさ、鳥海山の初冠雪が確認されました。 きょうの県内は寒気や気圧の谷の影響でくもりで、朝まで雨の降る所がありました。 最低気温は、酒田市で７．５度と１１月上旬並みの気温となるなど２２ある観測地点のうち１９地点で今季一